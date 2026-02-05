ホンダのロゴ1月の車名別国内新車販売台数は、ホンダの軽自動車「N―BOX（エヌボックス）」が前年同月比0.9％増の1万6534台で、3カ月連続で首位になった。2位はスズキの軽「スペーシア」で、5.6％減の1万4048台だった。日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が5日発表した。N―BOXは広い車内スペースや安全性能の高さが評価されていることに加え、昨年12月に発売した特別仕様車も販売増に寄与した。3位はトヨタ自