TBSの江藤愛アナウンサー（40）が4日、自身のインスタグラムを更新。同局の朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）で共演している、アイドルグループ「櫻坂46」の松田里奈（26）との2ショットをアップした。「今日は立春THE TIME，のまつりちゃんが写真集を発売しました」と同番組の木曜レギュラーの松田との2ショットを投稿。「『まつりの時間』なんて素敵なタイトルいつも全力楽しいまつりちゃんも大人まつり