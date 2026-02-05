かっぱ寿司は、2026年2月5日から25日までフルッタフルッタのアサイーを使用した「ミニアサイーボウル〜ショコラ〜」を販売しています。バレンタインにぴったりのリッチなスイーツ定番の「ミニアサイーボウル」に、濃厚なショコラの風味をプラスした、ご褒美感のある贅沢スイーツです。アサイーは、フルッタフルッタ社製の最高濃度のものを使用しています。フルッタフルッタは、アグロフォレストリー栽培（森をつくる農業）による原