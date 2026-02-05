日本一早い春を体感しませんか？静岡県河津町では、2026年2月7日（土）から3月8日（日）まで「第36回河津桜まつり」が開催されます。河津川沿い約4kmを彩る約850本の桜並木は圧巻の一言。夜間のライトアップや「涅槃堂桜見晴台」からの展望、さらには迫力満点の「河津七滝ループ橋」との共演など、伊豆の春を満喫できる見どころが満載です。東京から特急で1本、日帰りでも楽しめる「河津桜」の最新見どころとアクセス情報を解説し