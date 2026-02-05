2月5日（現地時間4日、日付は以下同）。ゴールデンステイト・ウォリアーズがジョナサン・クミンガとバディ・ヒールドをトレードし、アトランタ・ホークスからクリスタプス・ポルジンギスを獲得することに合意したと『ESPN』が報じた。 ウォリアーズはこの日トロント・ラプターズへトレイス・ジャクソン・デイビスを放出し、2026年のドラフト2巡目指名権も獲得。218センチ108キロ