ヤマックスが後場急落している。きょう午後２時ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が１９４億５７００万円（前年同期比１７．５％増）、営業利益が２３億８４００万円（同３．３％増）だった。１０～１２月期は売上高が６６億３９００万円（前年同期比１．４％増）、営業利益が９億７４００万円（同１１．９％減）との計算になり、足もとの減益を嫌気した売りが膨らんでい