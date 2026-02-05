沖電気工業が後場一段高となった。同社は５日午後１時、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。最終利益予想を従来の１６０億円から１９０億円（前期比５２．２％増）に引き上げており、評価された。複合機の開発・生産に関する事業統合により発足したエトリア社への参画に伴い、事業譲渡益を計上。社会インフラ関連や防衛システム、航空機器関連を手掛けるパブリッ