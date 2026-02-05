時価100万円相当のベース1本を借りたにも関わらず、買取販売業者に20万円で売却した疑いで大阪府河内長野市の無職の男（45）がきょう（5日）逮捕されました。 警察によりますと男はおととし（2024年）6月、高松市の男性（35）から預かっていたベース1本（100万円相当）を買取販売業者に対して20万円で売却した横領の容疑が持たれています。ベースは2020年8月～9月ごろ男に貸し出されていて、昨年12月に男