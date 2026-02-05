サクラメント・キングス vs メンフィス・グリズリーズ日付：2026年2月5日（木）開催地：ゴールデン1センター（Sacramento）最終スコア：サクラメント・キングス 125 - 129 メンフィス・グリズリーズ NBAのサクラメント・キングス対メンフィス・グリズリーズがゴールデン1センター（Sacramento）で行われた。 第1クォーターはサクラメント・キングスがリードし3