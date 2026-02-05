おととし9月、三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、きのう山形地裁で懲役17年の実刑判決を言い渡された男が、控訴する方針であることがわかりました。 【写真を見る】【速報】三川町女性殺害被告の男が控訴の方針「事実誤認、量刑不当」を主張（山形） 事実誤認、さらに量刑が不当だとして争う姿勢です。 ■きのうの裁判を振り返る おととしの9月、山形県三川町の住宅に金品を盗む目的で侵入し、住人の女性を殺害し