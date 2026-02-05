デル・テクノロジーズは、約5年ぶりに復活したフラッグシップゲーミングデスクトップPC「Alienware Area-51 Gaming Desktop（Area-51）」に、最新のAMD Ryzen 9000X3Dシリーズを搭載した新モデルを2月3日に発売した。価格は69万9980円から。●最新AMD Ryzen 9000X3DとRTX 50シリーズで圧倒的性能Area-51は、Alienwareブランドの中でも最高峰に位置付けられるデスクトップPCで、4Kゲーミングや高リフレッシュレート環境、配信、