名古屋グランパスは２月５日、小屋松知哉の負傷を発表。MRI検査の結果、右ひざの内側半月板断裂と診断され、１月30日に手術を受けた。今季、名古屋へ10年ぶりに復帰した30歳のMFは、クラブの公式サイトを通じてコメントを発信した。「リリースがあった通り、今回膝の手術を行ないました。今回も名古屋での１年目は試練からスタートになります。10年ぶりに復帰してグランパスのためにすべてを捧げる気持ちだったので悔しい気持