三協フロンテア [東証Ｓ] が2月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.7％減の55億円に減り、通期計画の80億円に対する進捗率は68.8％にとどまり、5年平均の70.9％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.2％増の24.9億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績