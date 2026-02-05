サンフロンティア不動産 [東証Ｐ] が2月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比41.5％増の161億円に拡大したが、通期計画の225億円に対する進捗率は71.8％にとどまり、5年平均の83.8％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比29.7％減の63.4億円に減る計算になる。