5日15時現在の日経平均株価は前日比495.94円（-0.91％）安の5万3797.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1218、値下がりは338、変わらずは35と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は340.94円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が234.25円、東エレク が78.22円、ダイキン が44.12円、フジクラ が39.11円と続いている。 プラス寄与度トップはファスト