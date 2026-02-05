芝浦メカトロニクス [東証Ｐ] が2月5日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比31.8％増の121億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の121億円→146億円(前期は139億円)に21.1％上方修正し、一転して4.8％増益を見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常