中国メディアの観察者網は3日、「中国がもし本気で日本への供給をストップした場合、日本からニンニクやタマネギ、棺おけの板材までがなくなるかもしれない」との記事を掲載した。記事は、衆議院選挙を控える中、日本の新聞社の世論調査で高市早苗首相の支持率が急落していると指摘した上で、日本の政治的な動きや背後にある戦略などについて、グローバル化シンクタンク（CCG）の高志凱（ガオ・ジーカイ）副主任の見解を紹介した。