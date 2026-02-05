けさ、愛知県蒲郡市の「西浦温泉」街にあるホテルの社員寮で火事があり、男性1人が病院に運ばれました。 【写真を見る】｢窓から火が出ている｣ ホテルの社員寮で火事 40代男性社員を病院に搬送 愛知･蒲郡市の西浦温泉街 火事があったのは、愛知県蒲郡市西浦町の集合住宅で、警察と消防によりますときょう午前7時前「窓から火が出ている」などと目撃した男性から110番通報がありました。 消防車など7台が出動し、火は約5時間後に