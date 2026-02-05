青森県選挙管理委員会は、昨年７月の参院選に引き続き、８日に投開票される衆院選でも人工知能（ＡＩ）を使った選挙啓発キャンペーンソングを制作した。真冬の選挙らしく「雪を踏みしめて投票へ行こう」「白い世界に足跡を残そう」「冬だからこそ見える景色」など、随所に青森の厳しい冬を連想させる歌詞をちりばめている。曲名は「あったかい投票」。作詞・作曲とも生成ＡＩを利用した。楽曲は、女性ボーカルによる軽快なリズ