きょうの外国為替市場で、円相場はおよそ2週間ぶりに一時1ドル=157円台をつけました。高市総理が先週土曜日、「円安で外為特会の運用がホクホク」などと発言したことで、市場では“円安を容認している”との受け止めが広がっていて、引き続き円を売る動きが続いています。また、アメリカのベッセント財務長官が「強いドル」政策を支持することを改めて表明し、ドルが買われていることも円安進行の要因となっています。