地図大手のゼンリン（北九州市）が発売した「有人離島トレーディングカード」が人気を集めている。昨年７月の発売以降、累計販売枚数は１０万枚を超えた。想定を大きく上回る好評を受け、カード化の対象とした人が住む離島のうち、調査が可能な全３０４のカードを販売する方針だ。（川口尚樹）これまで１５０島、情報も豊富第１弾で礼文島（北海道）や出島（宮城県）、寺島（長崎県）など７０島を、１２月に発売した第２弾で母