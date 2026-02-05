ロジクールは2月5日、ゲーミングヘッドセットの新製品として「G325 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット（製品型番：G325-BK/G325-WH/G325-BKd）」を発表した。2月26日に発売を予定しており、直販ストアでの価格は14,080円。ロジクールG、ビームフォーミングマイク搭載のゲーミングヘッドセットト「G325 LIGHTSPEED」独自に展開するゲーミングブランド「ロジクール G」におけるゲーミングヘッドセットの新製品。24bitサ