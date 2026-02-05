PRIMEが運営する不用品回収サービス「粗大ゴミ回収隊」は2月4日、「新生活準備と不用品処分」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は1月、全国の成人男女500人を対象にインターネットで行われた。不用品の処分を後回しにしてしまう理由調査によると、約9割が「処分したいのに処分できていない物がある」(90.6%)という。特に「衣類」(26.27%)や「思い出の品」(16.38%)、「大型・重たい物」(14.55%)、「家具」(12.15%)を処