スノーボード・アルペン代表の斯波正樹ミラノ五輪のスノーボード・アルペンに日本代表として出場する斯波正樹が自身のTikTokを更新。代表の支給品を律儀に並べて紹介する姿が海外のファンから「並べ方がステキ」「美しい！」と称賛されている。ニット帽に手袋、トレーナーにジャケットまで…斯波は選手村の自室で、日本代表にアシックスから支給されたアパレルをベッドに並べて紹介している。丁寧に、性格が表れたかのような並