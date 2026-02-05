大規模言語モデルの中には、最終的なアウトプットを生成する前に思考を重ねるステップを挟み、最終的な精度を向上させる「推論モデル」と呼ばれるものがあります。シカゴ大学やGoogleの研究者からなるチームが、推論モデルは「異なる性格特性や専門知識を持った複数のエージェントによる会議」をシミュレートして、高いパフォーマンスを発揮しているとの研究結果を報告しました。[2601.10825] Reasoning Models Generate Societies