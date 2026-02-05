女優の吉田羊が５日までに自身のインスタグラムを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。吉田は３日が誕生日。年齢非公表ながら「今年もまた一つ無事に歳を重ねました」と伝え、電飾を体に巻き付けたショットをアップ。「昔に比べて失くしたもの、手に入れたもの、色々あるけれど唯一変わらないのは冒険心。いつだって心がワクワクする方を、ちょっとだけ怖くてドキドキする方を自（おの）ずと選んで来た気がします」と記した