西武のドラフト４位・堀越啓太投手（２２）＝東北福祉大＝が５日、高知・春野で行われている春季キャンプで、見学に訪れたファンにサイン対応を行った。埼玉・飯能市出身。幼少期はファンクラブ入会経験もあり、試合観戦後やファン感謝祭では長い日で１時間以上も選手を出待ちしてサインをもらったこともある生粋の西武ファン。初観戦時に登板していた十亀剣氏（３８、現アマチュア担当スカウト）に憧れ、プロ野球の舞台を目指