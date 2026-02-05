元テレビ朝日社員の玉川徹氏が５日、パーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯＦＭ「ラジオのタマカワ」（木曜・午前１１時半）に生出演した。この日は俳優の坂上忍がゲスト出演。番組ではリスナーから坂上へ恋愛相談を募集した。リスナーへ回答する中で坂上は、玉川氏に「奥さん？」と尋ねると「いないです」と答えた。坂上は「えっ！独身！」と驚くと玉川氏は「すみません…バツイチです」と明かした。これに離婚経験のあ