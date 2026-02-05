明治安田J1百年構想リーグは6日に開幕する。26〜27年からの秋春制へのシーズン移行に伴う約4カ月の特別大会。昇降格はなく、地域リーグラウンドや、PK戦決着を導入するなど通常のリーグ戦とは大きく異なる。浦和は7日の開幕節でアウェーに乗り込み、17年ぶりにJ1復帰した千葉と対戦する。マチェイ・スコルジャ監督（54）が5日にオンライン取材に応じ「たくさんの選手を補強したわけではない。若い選手、いる選手を育てることに