きょう（5日）午前、茨城県古河市で80代の男性が普通乗用車にひき逃げされ、死亡しました。運転手の男はその後、現行犯逮捕されました。きょう午前9時25分ごろ、古河市幸町の県道で、通行人から「車と自転車の事故で、自転車の男性の意識がない」と119番通報がありました。警察などが現場に駆けつけたところ、80代の男性が自転車とともに倒れていて、あたりには血痕が多く残されていたということです。男性はその後、意識不明の状