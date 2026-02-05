アメリカとロシアがそれぞれ核戦力を制限する新START＝戦略兵器削減条約が5日に失効を迎えます。これで米露両国の間の核軍縮条約は全て失効したことになり、核開発競争が再燃する懸念も深まっています。「新START」は、アメリカとロシアが戦略核弾頭の配備数を1550発以下に、また、運搬手段であるICBM＝大陸間弾道ミサイルや戦略爆撃機などの総数も制限を義務づけています。この条約は7年前、INF＝中距離核ミサイル全廃条約が失効