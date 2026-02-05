セビージャは2日に行われたラ・リーガ第22節で日本代表FW浅野拓磨が在籍するマジョルカと対戦。一時はフランス人FWニール・モペイのゴールで同点に追いついたが、後半に3失点を喫して1-4の大敗を喫した。スペイン『Cadena SER』によれば、今季のラ・リーガでワーストの失点数を誇るセビージャは守備強化のため、元スペイン代表DFセルヒオ・ラモスの復帰を検討しているという。すでに冬の移籍市場は閉幕したが、昨年12月にモンテレ