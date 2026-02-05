トルコの強豪フェネルバフチェはアル・イテハドと契約解除したフランス代表MFエンゴロ・カンテを今冬獲得したが、サウジアラビアからさらなる大物獲りへ動くようだ。英『THE Sun』やベン・ジェイコブス記者によると、フェネルバフチェはアル・ヒラルでプレイするウルグアイ代表FWダルウィン・ヌニェスの獲得に興味を持っており、レンタル移籍による最初の問い合わせを行ったという。2022年夏にベンフィカからリヴァプールに加入し