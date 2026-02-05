プレミアリーグのリーズに負傷者が出たようだ。『LeedsLive』によると、負傷が明らかになったのはMFアントン・シュタッハ。夏の移籍市場でブンデスリーガのホッフェンハイムからやってきたドイツ代表MF。ダニエル・ファルケ監督からの評価は高く、今季は公式戦21試合に出場して3ゴール3アシストを記録している。そんなシュタッハだが、股関節に問題を抱えており、7日のノッティンガム・フォレスト戦、11日のチェルシー戦を欠場する