四国電力送配電によりますと、きょう（5日）午後2時40分現在、高松市の以下の地区で停電が発生しているということです。 【停電エリア】香南町池内、 香南町西庄、 香南町由佐、 香南町横井 【停電戸数】約800戸 四国電力送配電では停電の原因について調査中だとしています。