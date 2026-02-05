マンチェスター・シティは5日、カラバオカップ準決勝第2レグでニューカッスルと対戦し、3-1で勝利を収めた。第1レグとの合計スコアでも5-1と相手を上回っており、決勝への進出を決めた。このニューカッスル戦で存在感を示したのが、オマル・マルムシュだ。アーリング・ハーランドがベンチスタートの中、前線で先発起用されると、7分、29分にそれぞれゴール。早々にチームにリードをもたらし勝利に貢献している。前半戦はほとんど出