NTTドコモ代表取締役社長の前田義晃氏 NTTドコモ代表取締役社長の前田義晃氏は、NTTグループの2025年度第3四半期決算説明会で、2026年度の5G基地局構築について2025年度下期のペースを維持すると発表した。 同社では、顧客基盤強化の一環として、ネットワーク品質の改善を進めている。主要都市における下りのスループットは、主要都市中心部の約90％で100Mbps以上を達成したと説明。 5G