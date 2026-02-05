大阪市の建物で火事があり、現在、消火活動が続いています。火事が起きているのは、大阪市鶴見区にある木造3階建ての店舗兼住宅で、午後2時すぎ、「家が燃えています」と近所の人から119番通報がありました。消防車など25台が出動し消火にあたっています。警察と消防がケガをした人や逃げ遅れた人がいないか確認を急いでいます。