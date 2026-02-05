フジテレビ系の「ミラノ・コルティナ２０２６オリンピック」でスペシャルキャスターを務める、卓球女子の五輪３大会メダリスト・石川佳純さん（３２）がイタリア・ミラノ入りした様子が話題になっている。石川さんは日本時間５日、インスタグラムで「イタリア、ミラノに来ています」と明かし、「４年に１度の大舞台、オリンピックがいよいよ始まります。街はオリンピックムードで盛り上がっていました選手の皆さんの熱い戦い