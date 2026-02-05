カーネーション吉田結衣が４日にＡＢＣテレビで放送された「これ余談なんですけど・・・」に出演し、モテエピソードを披露した。吉田は「私が一瞬だけモテた期間、芸人さんからモテた期間が１０年ぐらい前ですけど」と記憶をたどった。「笑い飯の哲夫さんと夜２人で歩いてたら、『何もない時もメールしていい？』と言われたときは、口説かれてんなと思いました」と話した。ＭＣのかまいたちは「哲夫さん、吉田がかわいい、か