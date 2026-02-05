ロンドンのロイヤルマースデン病院を訪れたキャサリン妃＝2025年1月14日/Chris Jackson/Pool/AFP/Getty Imagesロンドン（CNN）英国のキャサリン皇太子妃（44）は、世界対がんデーを記念して4日にSNSに公開された個人的なビデオメッセージで、自身のがん体験について語った。キャサリン妃は2年前にがんと診断された。現在は寛解状態にあり、がんに罹患（りかん）した人々に向けて「あなたは一人じゃない」と語りかけている。キャサ