ＪＲＡは２月５日、２４年の武蔵野Ｓ・Ｇ３を制したエンペラーワケア（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）が、右第１指節種子骨骨折したと発表した。先週の根岸Ｓは２番人気に支持されたが、６着に終わっていた。休養期間は未定。