NPBエンタープライズは5日、侍ジャパンのサポートメンバーについて変更を発表した。ケガの増田大輝内野手(32)に代わり、湯浅大内野手（26）が務める。巨人は同日、増田大がキャンプ休養日だった4日に外出先で転倒して頭部を打ち、裂傷を負って宮崎市内の病院で縫合処置をしたと発表していた。サポートメンバーは、2月22、23日のソフトバンクとの「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026宮崎」、2月27、28日の中日との「ラグ