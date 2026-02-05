マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、カラバオ・カップにおける選手起用に関する現行のルールへの不満を口にした。4日、イギリスメディア『マンチェスター・イブニング・ニュース』が伝えている。マンチェスター・シティは4日に行われたカラバオ・カップ準決勝セカンドレグでニューカッスルに3−1で勝利を収め、2試合合計5−1で5シーズンぶりの決勝進出を決めた。そんなマンチェスター・シティ