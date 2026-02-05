お笑いコンビ、メッセンジャー黒田有（56）が5日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。世界的抹茶ブームに持論を述べた。番組では抹茶価格の高騰を特集した。世界的な抹茶ブームで、抹茶の原料となるてん茶はもちろん、茶畑をてん茶用に切り替えたことで供給の減った煎茶の価格も高騰。二番茶やペットボトルに使われる秋冬番茶も需要が増え、“抹茶バブル”の様相