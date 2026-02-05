【孫策伯符 バニーVer. 2nd】 8月 発売予定 2月5日 予約受付開始 価格：44,000円 フリーイングは、1/4スケールフィギュア「孫策伯符 バニーVer. 2nd」を8月に発売する。価格は44,000円。2月5日から予約受付を開始した。 本製品は「真・一騎当千」に登場する「孫策伯符」のバニースーツ姿を立体化したフィギュア。蹲踞の姿勢