開幕を目前に控えたミラノ・コルティナ五輪。スピードスケートの新星として注目される吉田雪乃選手には、競技続行に導いた恩師の存在がありました。同競技の日本のエースは、過去3大会に出場し7個のメダルを獲得した郄木美帆選手。そんな中、吉田選手は昨年末のスピードスケート全日本選手権・500m種目で、郄木選手を抑えて優勝を果たしました。小学4年生からスケートを始めた吉田選手。高校時代にはインターハイで優