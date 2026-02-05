ポケモン初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が5日、よみうりランド遊園地内で開業。同日、グランドオープニングセレモニーが開かれ、ピカチュウやイーブイがテープカットした。【写真】デカすぎる！リザードンやイワーク公開された『ポケパーク カント―』内部セレモニーでは、ポケモンCBO兼ポケパーク・カントー会長の伊藤憲二郎氏、よみうりランド社長兼ポケパーク・カントー社長の溝口烈氏、ポケモン チーフ・クリ