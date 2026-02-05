元阪神監督の矢野燿大氏（57）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。この先、日本代表の中心になる逸材と評価する捕手の名前を明かした。監督経験のある古田氏、高津臣吾氏、真中満氏の4人で、WBC日本代表を想定しながらドラフト形式で「現役最強チーム」を選ぶ企画。矢野氏は扇の要にDeNAの松尾汐音捕手（21）をサプライズ指名した。場内から驚きの声が上がる中、「それくらい魅力がある。肩もいいで