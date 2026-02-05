元日向坂46で女優の齊藤京子（28）が5日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。グループ卒業直後の時期の心境を明かした。齊藤は、舞台のため欠席した木曜レギュラーの白河れい（23）の代役で、5週に渡って出演する。MCのハライチ澤部佑（39）が、24年4月に日向坂46を卒業した当初について「ちょっと相談したりとか、ありました？」と聞くと、「心細さみたいなのはすごいありましたね。ずっと30人くらいで